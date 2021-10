Caserta. (Video)Appartamento in fiamme in pieno centro

Di Linda Rea

Caserta. Si tratta di una mansarda di circa 45,50 mq, sita al terzo piano di via Mulini Militari 22, a Caserta.

Nell’appartamento della signora M.T., di origini straniere, ma residente in Italia da circa 20 anni, scoppia un incendio divampato velocemente in tutta l’abitazione, probabilmente dovuto ad un corto circuito partito da una ciabatta malfunzionante, cui è collegato il tapis roulant della donna.

Alle 00.40 arriva la prima chiamata ai vigili del fuoco, che intervengono sul posto con la squadra 1A di Caserta e l’ausilio dell’autobotte e dell’autoscala.

La signora viene trasportata in ambulanza presso l’ospedale di Caserta, in seguito ai fumi tossici inalati.

L’appartamento è stato dichiarato attualmente inagibile dai vigili del fuoco, per le infiltrazioni provocate dall’acqua utilizzata per domare le fiamme e resta in attesa di una verifica di stabilità.

