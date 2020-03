Caserta.Volontari della TMP in azione da stamattina. Consegna a casa degli anziani di medicinali e generi alimentari

Caserta. Pronti via . Da stamattina ,venerdì’ 20 marzo 2020, nove Ausiliari della sosta, invece di essere in giro , come previsto dal loro lavoro,per sanzionare chi parcheggia la propria auto senza pagare il grattino ,sono scesi in campo volontariamente , in modalità del tutto gratuita, per aiutare gli anziani e le persone più’ bisognose.

L’ iniziativa è stata voluta direttamente dalla TMP ,azienda che si occupa di sosta a pagamento nella città capoluogo in collaborazione con l’ amministrazione comunale. Dopo la fase organizzativa durata 24 ore da stamattina ben nove volontari hanno cominciato a lavorare . Il procedimento è semplice :una donna anziana o chiunque abbia bisogno di medicinali e generi alimentari direttamente a casa deve chiamare il numero 0823.586887 lasciando il proprio nome e indirizzo di residenza . Dall’ altra parte ci sarà un incaricato che spiegherà all’ utente che , nel giro di pochi minuti,sarà raggiunto presso la propria abitazione da un volontario il quale busserà alla porta o al citofono e si farà riconoscere da un numero di matricola. A quel punto basterà lasciare all’ incaricato della Tmp la lista della spesa e i soldi. Il volontario provvederà a fare la spesa e consegnare a domicilio quando dovuto ed eventuale resto.

Alla prima consegna avvenuta in via Ricciardi , Anna Vespignani, una dei 9 volontari ci ha chiamato in redazione :” Sono felicissima – ha dichiarato – sono andata a casa di una signora la quale mi ha ringraziato all’ infinito. Ho comprato dei medicinali e da mangiare ,è’ stata proprio una bella sensazione .Le persone anziane hanno l’ esigenza di non sentirsi abbandonate, l’ ho percepito dagli occhi di quella donna .”