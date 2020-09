Casertana/arriva un nuovo difensore

Nuovo arrivo in casa Casertana, la società ha trovato un accordo con Fabrizio Buschiazzo Morel. Per il difensore ex Siena, ci sarà un contratto biennale.

Il comunicato della Casertana:

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Buschiazzo Morel.

Il possente difensore di 189 cm, classe 1996, ha sottoscritto nella giornata di oggi un contratto biennale. Uruguaiano con cittadinanza italiana, la scorsa stagione ha militato nelle fila del Siena. Nella stagione 2018/19 per lui 24 presenze con il Pisa risultando tra i protagonisti della scalata verso la B. Cresciuto nel vivaio del Penarol con cui ha esordito in prima squadra in occasione del match di Coppa Libertadores con l’Atletico Nacional. Nel 2017 l’approdo in Italia al Matera.