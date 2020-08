Casertana arriva un terzino dalla Roma

La Casertana si muove finalmente sul mercato. La società rossoblu in queste ore ha ufficializzato tre nuovi acquisti. Il primo arriva dalla Roma ed è un terzino sinistro, il calciatore arriva con la formula del prestito, nella passata stagione ha militato sempre in Lega Pro. Il secondo acquisto invece arriva dalla serie d e si tratta di Alessandro Petruccelli ex Fidelis Andria. Mentre l’ultimo e’ Pasquale De Sarlo, che nell’ultima stagione ha militato già nel girone con la maglia del Rieti. I calciatori nonostante ufficializzati in queste ore, erano già a lavoro con mister Guidi, ed erano risultati negativi al primo tampone.