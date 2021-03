Casertana -Cavese. Le parole di Sasà Campilongo

Fra qualche ora andrà di scena al “Pinto” la sfida tra Casertana e Cavese. Nella giornata di ieri si è presentato in sala stampa mister Campilongo, ex conoscenza dei tifosi rossoblu’ e attuale allenatore della Cavese. Queste le sue parole :” Sono contento di ritornare nello stadio in cui ho segnato tanti goal. La nostra dovrà essere una partita giocata in modo attento ,non possiamo permetterci passi falsi. Ritengo la Casertana un ottima squadra ben allenata . Sarà una partita difficile che tenteremo di vincere .”