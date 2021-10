Casertana fantastica 5 gol al Gravina

Finisce 5-1 al “Pinto” tra Casertana e Gravina, la squadra di Maiuri stritola un Gravina mai davvero in partita. Il protagonista di giornata e Vacca autore di una doppietta, oltre al centrocampista rosso blu, in rete anche Favetta, Felleca e Maresca. Nelle altre sfide di giornata sorprende la sconfitta in casa del Francavilla contro il Molfetta. Resta imbattuto anche il Bitonto che batte il Fasano e si prende la vetta della classifica.

Risultati: Cerignola-Bisceglie 4-0, Bitonto-Fasano 3-0, Brindisi-San Giorgio 0-0, Casertama-Gravina 5-1, Francavilla-Molfetta 0-1, Lavello-Casarano 4-1, Nocerina-Nardo 2-0, Rotonda-Sorrento 3-0, Mariglianese-Nola 5-2, Matino-Altamura 0-2

Classifica: