Casertana, il bicchiere è mezzo pieno

Di Michele Ventrone

È un pari a reti bianche tra Casertana e Benevento, ma il bicchiere dei “falchetti” stasera è sicuramente mezzo pieno. La partita è stata giocata con il freno a mano tirato dalle due formazioni e così a vincere è stata la paura di perdere. Alla fin fine si è trattato di un pareggio giusto: Casertana meglio nel primo tempo, Benevento nel secondo. Pronti-via e i rossoblù sono subito aggressivi, spinti anche dal caloroso pubblico del “Pinto”. La prima nota stonata al 16’ quando si infortuna Carretta, sostituito da Taurino. Prima vera azione rossoblù al 20’ quando il difensore giallorosso Pastina salva in extremis su Taurino. Tra le file del Benevento si registra una punizione di Benedetti ben alta. Gli animi cominciano a scaldarsi, tanto che il Benevento concluderà la partita con 5 ammoniti di cui 4 nel primo tempo. Altra azione importante dei “falchetti” al 44’ quando Curcio imbecca Taurino, che da posizione defilata mette al centro e trova la facile parata di Paleari. Nel secondo tempo, Benevento più aggressivo, tanto che i sanniti colpiscono anche un palo (50’, Ferrante). La Casertana cerca di darsi una scrollata con alcuni tiri potenti da fuori, ma più che altro centrali e respinti da Paleari (67’ Toscano, 75’ Anastasio). I giallorossi crescono progressivamente con Berra che da calcio d’angolo a botta sicura manda la palla fuori di poco (78’). Mister Cangelosi capisce le difficoltà dei suoi inserendo Turchetta per Curcio e passando dal 4-3-3 iniziale al 4-4-2. All’87’ da punizione Anastasio trova il colpo di testa di Celiento, che però è debole e impreciso: Paleari para. Negli ultimi minuti si fanno sentire le due partite in più nelle gambe dei giallorossi, che però non trovano lo spunto vincente: è 0-0. Non si deve certamente buttare via questo pareggio, ottenuto contro una squadra che è partita per vincere il campionato. I pronostici su dove può arrivare la Casertana sono più difficili che mai. Per ora, godiamoci questo pari, poi si vedrà a quali orizzonti saremo destinati.