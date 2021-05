Casertana immeritatamente fuori dai playoff

Finisce qui l’avventura della Casertana nei playoff, passa la Juve Stabia visto la miglior classifica. La sblocca Castaldo e quel gol sembrava aver dato il pass alla Casertana, ma nel finale la Juve Stabia conquista un rigore molto dubbio che realizza Marotta.

Per i falchetti c’è tantissima delusione sia per una gara giocata alla pari e per quel rigore che probabilmente neanche i calciatori della Juve Stabia si erano accorti. Adesso la squadra di prendere un meritato riposo per poi in estate tornare a preparare la nuova stagione, vedremo chi tornerà e chi invece andrà a giocare altrove