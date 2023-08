Casertana la stagione inizia in casa contro il Monopoli ma è probabile un rinvio per i falchetti

Finalmente il 3 settembre tornerà a correre il pallone sull’erba, dopo un estate tormentata dai ricorsi e ora di tornare a parlare di campo. La stagione comincerà in casa per i falchetti che affronteranno il Monopoli. Gara subito complicata ma che potrebbe essere rinviata perché ad oggi i falchetti non sono pronti è probabile infatti il rinvio almeno delle prime due gare di campionato. Se davvero le prime due potranno essere rinviate i falchetti potrebbero ritrovarsi a debuttare contro il Benevento al “Pinto”. Una sfida che torna dopo anni e che i tifosi rossoblu’ aspettano da anni per vendicare l’ultima volta al “Vigorito”.