Casertana l’ultima partita in casa in questa stagione con la speranza di rivedere i tifosi nella prossima stagione

Quando ,di solito, si giocava l’ultima giornata di campionato era la giornata del saluto alla squadra e qualche tifoso entrava in campo per chiedere le maglie ai calciatori. Da quando c’è il covid ciò non è più possibile. La seconda stagione in cui i tifosi rossoblù non hanno potuto salutare la squadra è successo lo scorso anno ,quando i falchetti chiusero la stagione prima per via della sfida pandemia e succederà quest’anno sempre per lo stesso motivo. Nel frattempo però è passato un anno strano non solo per il calcio, ma nella vita in generale, di sicuro è stato un anno difficile per i tanti milioni di tifosi che non hanno potuto assistere alla propria squadra del cuore dal vivo, i falchetti domenica giocheranno l’ultima gara nel proprio stadio e la speranza è che quella di domenica sia l’ultima sfida con il Pinto vuoto