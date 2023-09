Casertana voto 10. Si tifosi voto 100

Se ieri sera la Casertana è riuscita a strappare un pareggio al Benevento lo deve anche all’aiuto dei suoi tifosi. Per tutta la gara in sostengo bellissimo che ha dato coraggio hai ragazzi e gli ha fatto cacciare quelle energie che forse in corpo in realtà non avevano. Come detto già ieri però il tempo per riposare è davvero molto poco. Infatti giovedì la Casertana scenderà di nuovo in campo per affrontare il Latina, una gara complicata ma che potrebbe aiutare i falchetti a recuperare la forma fisica. Intanto si riparte da le belle notizie di ieri come il ritorno del pubblico con la speranza che non sia solo la gara di ieri che ha fatto si di fare il pienone ma che diventi un abitudine vedere tutta questa gente allo stadio