Gigi Castaldo potrebbe tra qualche giorno, lascare ufficialmente la Casertana. L’interesse dell’Avellino sembra molto forte e forse la famosa chiamata della quale aveva parlato il Presidente D’Agostino qualche giorno fa è arrivata.

Sarebbe ovviamente un ritorno per il bomber in una delle squadre candidate per il ritorno in serie B. Ancora non ci sono notizia invece per Zito e D’Angelo