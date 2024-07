Castel Morrone Accoglie la Festa delle Pro Loco: Un Viaggio tra Cultura e Tradizioni Locali

Castel Morrone si prepara ad ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno: la Festa delle Pro Loco della provincia di Caserta. L’appuntamento è fissato per il 14 luglio, a partire dalle ore 19:00, nei pressi della Scuola Media, nello spazio antistante la Biblioteca e l’I.C. Collicini-Giovanni XXIII.

Organizzata dall’UNPLI provinciale, in stretta collaborazione con il comune di Castel Morrone e la locale Pro Loco, la manifestazione, che si svolgerà nel giorno in cui a livello nazionale si si celebra l’Unpli Day, si preannuncia come un’importante vetrina per le associazioni locali. Queste avranno l’opportunità di presentare le proprie attività culturali, turistiche ed enogastronomiche, mettendo in luce le eccellenze e le tipicità del territorio.

La Festa delle Pro Loco è una celebrazione delle tradizioni locali, un’occasione per riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale della provincia di Caserta. Gli stands allestiti per l’evento offriranno una panoramica delle iniziative e delle attività promosse dalle diverse Pro Loco, rappresentando un vero e proprio volano per la promozione turistica di ogni paese del casertano e, a livello nazionale, d’Italia.

Oltre agli stands, il programma della serata include una serie di spettacoli musicali che allieteranno i visitatori, creando un’atmosfera di festa e convivialità. Sarà un’opportunità unica per immergersi nel variopinto mondo delle Pro Loco, realtà fondamentali per la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

L’evento non solo rappresenta un momento di incontro e scambio per le associazioni, ma anche un’occasione per i visitatori di scoprire le ricchezze culturali e gastronomiche della provincia. Tra degustazioni di prodotti tipici e performances artistiche, la serata promette di offrire un’esperienza indimenticabile.

Non resta che segnare la data in calendario e prepararsi a vivere una serata all’insegna della cultura, del gusto e della tradizione. Castel Morrone e le Pro Loco della provincia di Caserta vi aspettano per celebrare insieme l’autenticità e la bellezza del nostro territorio.

Consigliere provinciale Unpli Caserta Gazerro Iolanda