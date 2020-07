Castel Volturno/ 5 nuovi positivi posti in quarantena

“Poche ore fa è stato comunicato dalla struttura competente UOPC la presenza sul nostro territorio di numero cinque casi positivi al COVID 19 – si legge –Si tratta di cittadini non residenti senza fissa dimora, attualmente domiciliati nel nostro comune.Le persone in oggetto sono state poste in quarantena obbligatoria sotto assistenza e vigilanza della Polizia Municipale e Protezione Civile”

Da poco, inoltre, è stata diffusa la notizia di una infermiera positiva al coronavirus. La donna, che lavora all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, è entrata in contatto con un anziano positivo al Covid-19 di Mondragone, dove nelle scorse settimane c’era stato il focolaio dei Palazzi Cirio

Proprio pochi giorni fa, a margine della conferenza stampa circa l’ampliamento dell’ospedale di Pozzuoli, Vincenzo De Luca ha palesato la possibilità di imporre nuovamente l’uso della mascherina anche all’aperto: Se c’è una moltiplicazione diventerà inevitabile. Io mi auguro sinceramente di no. L’importante, lo dico a quelli della sua generazione (si rivolge a una giovane giornalista, ndr) che quando vi incontrate la sera e state uno addosso all’altro, quello è il momento di indossare la mascherina. Quando si passeggia in luoghi aperti, tranquilli, si può stare senza mascherina. Ma se stanno insieme duecento persone, beh bisogna indossare la mascherina. Quando entriamo in un bar, mica possiamo sapere chi è entrato prima di noi in quel bar? È evidente che ci vuole molta prudenza. Bisogna evitare de bere dagli stessi bicchieri, dalle stesse bottiglie”.