Castel Volturno: i casi salgono a 1O, le raccomandazioni del sindaco

Castel Volturno– In un video pubblicato circa un’ora fa sulla pagina Facebook del comune di Castel Volturno il sindaco Luigi Umberto Petrella comunica un nuovo caso di contagio da coronavirus. Si tratta di una ragazza di 30, ricoverata presso la clinica Pineta Grande, già sotto osservazione perché il padre aveva già precedentemente contratto il virus. Attualmente sono entrambi ricoverati, perché affetti da problemi respiratori. Salgono così a 10 i casi positivi a Castelvolrurno. Alla luce di questo dato, il sindaco rivolge un appello ai cittadini, affinché rispettino le ordinanze nazionali e regionali, perché se è vero che nelle ultime due settimane il loro comportamento è stato esemplare, negli ultimi due giorni molte più persone e veicoli si sono riversate in strada. Ciò- ha continuato il sindaco- non fa ben sperare e potrebbe vanificare il lavoro fatto nelle ultime due settimane. Il primo cittadino ha poi invitato i residenti di Castelvolturno a denunciare quanti si stanno spostando nelle seconde case, in quanto si tratta di spostamenti illegittimi. Il sindaco ricorda, infine, a quanti non fosse ancora chiaro, che non sono ammesse passeggiate, né attività sportive all’aperto (si può uscire solo nei casi indicati nelle ordinanze)