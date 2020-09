Castel Volturno/mancanza di personale: la UIL chiede risposte

Castel Volturno– Il 21 settembre u.s. il Segretario Generale della Uil Fpl di Caserta Domenico Vitale, confermando una particolare attenzione nei confronti dei lavoratori che prestano servizio in Enti “difficili”, ha avuto un proficuo incontro “itinerante” con l’Assessore al Personale del Comune di Castel Volturno Cristina D’Ausilio, all’esito del quale il Segretario aziendale della Uil Fpl Pasquale Trabucco ha prodotto una nota di sintesi trasmessa a tutti i dipendenti, che si pubblica di seguito:

”In data 09 settembre, all’esito di una richiesta congiunta di CGIL FP, CISL FP e UIL FPL, si svolse un incontro tra le Organizzazioni sindacali e l’Amministrazione Comunale, rappresentata ai massimi livelli dal Sindaco e dagli Assessori al Personale ed all’Urbanistica, durante il quale furono discusse svariate problematiche, carenza di personale in primis.

La Uil Fpl, confermando la costante attenzione a favore dei lavoratori dipendenti del Comune di Castel Volturno, in data 21 settembre ha organizzato un incontro “itinerante” tra il Segretario Generale della Uil Fpl di Caserta Dott. Domenico Vitale e l’Assessore al Personale Avv. Cristina D’Ausilio: per l’occasione, insieme hanno visitato svariati uffici, sia in sede centrale che presso la sede periferica di via Mazzini, toccando con mano i disagi effettivi delle condizioni di lavoro, ricevendo conferma da parte dei dipendenti delle svariate problematiche operative e funzionali: a parte la cronica carenza di personale, sono emerse carenze organizzative legate agli ambienti inidonei, ai pc lenti, alla scarsa capienza di memoria della Pec, alle precarie condizioni di sicurezza. La precedente Amministrazione comunale poco o nulla era riuscita a fare per offrire soluzioni in proposito.

Per l’occasione, l’Assessore al Personale ha ascoltato con molta attenzione le rivendicazioni dei lavoratori, ai quali ha promesso una presenza costante nonché il massimo impegno, precisando di essere già in movimento per la velocizzazione delle procedure concorsuali e, in generale, per individuare complessivamente soluzioni valide in tempi brevi.

La Uil Fpl continuerà a svolgere un ruolo di stimolo e di collaborazione nei confronti dell’Amministrazione, proponendosi come costante punto di riferimento per i lavoratori del Comune di Castel Volturno, tra i quali annovera numerosi iscritti, peraltro in costante aumento, in maniera tale da incrementare sempre più la propria forza contrattuale e rappresentativa.

I rappresentanti aziendali della Uil Fpl continueranno a svolgere una funzione di accoglienza ed ascolto dei lavoratori tutti, al fine di poter migliorare le condizioni di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza ed al benessere organizzativo, con la garanzia e la consapevolezza della vicinanza e dell’attenzione del Segretario Generale Domenico Vitale che, nel tempo, sta costantemente dimostrando solidarietà e vicinanza ai lavoratori dell’Ente.

Castel Volturno, 22 settembre 2020”