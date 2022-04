CEGUSTO URBANPARK NUOVA EDIZIONE

Caserta – Ripartirà la Kermesse Ce Gusto Urban Park, uno streat fest dalla giornata di venerdì 22 aprile a domenica 1 maggio, con un nuovo progetto: trasformare per 10 giorni le due piazze adiacenti, ossia villa Giaquinto e Park via S. Carlo, in un urban park, un contenitore verde pieno di enogastronomia, verde territorialità ed anche intrattenimento, associazionismo cultura, sport animazione ma anche sorrisi ed un momento anche di aggregazione tra più persone.

Per quel che concerne coloro che volessero avere qualche info in più c’è il programma sul sito www.cegusto.info