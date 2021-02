Cellole, ancora una scuola chiusa per covid

Cellole – Ancora il covid a tenere banco per quel che concerne le varie cronache, scolastiche e non solo.

Ancora chiusura di un plesso scolastico, questa volta a Cellole, ai confini della provincia casertana questo quanto emerso a seguito di un comunicato sul sito istituzionale della scuola; Questo l’avviso pubblicato poco fa sul sito istituzionale dell’Istituto comprensivo Sarao Fermi di Cellole a firma del Dirigente scolastico Gabriella Rubino: “Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza per alcune classi di scuola Secondaria di Primo grado. Si comunica – si legge nel documento – che a partire dal giorno 8 febbraio e fino a nuova comunicazione, saranno sospese le attività didattiche in presenza delle classi terza B, seconda C e terza C della Scuola secondaria di primo grado per ‘questioni di sicurezza sanitaria – prosegue l’avviso – e prevenzione della diffusione del virus Covid-19’. Seguirà avviso relativo all’organizzazione della Didattica Digitale Integrata”. Per vedere l’avviso clicca qui