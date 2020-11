CENTRO STUDI SANNITICO di Durazzano il Consiglio di Stato annulla il decreto di depennamento adottato da due istituti statali e ordina il reinserimento di due collaboratori scolastici.

Il Consiglio di Stato con duplice ordinanza accoglie l’appello cautelare

proposto dagli Avvocati Gianluca Corriere, Elvira Genovese e Giuseppe

Tescione ed in riforma dei rispettive ordinanze di rigetto emesse dal Tar

Veneto ordina il reinserimento, con effetto immediato, in terza fascia delle

graduatorie di istituto del personale ATA di due collaboratori scolastici

depennati per ritenuta invalidità delle qualifiche conseguite presso il Centro

Studi Sannitico di Durazzano.

Gli istanti avevano conseguito nella sessione di esami dell’a.s. 2012/2013, nella

qualità di candidati esterni, il diploma di Qualifica Professionale di “Operatore

dei servizi di ristorazione del settore Cucina” presso l’Istituto Paritario “Centro Studi

Sannitico” come risultava dal certificato rilasciato dal medesimo istituto nonché

dal Registro Esami di qualifica Professionale redatto dalla Commissione e dal

Verbale dello scrutinio degli esami. L’istituto “Centro Studi Sannitico” è stato

riconosciuto paritario con efficacia retroattiva a far tempo dall’a.s. 2012/13

con decreto (prot. n AOODRCA 360) dell’11 gennaio 2016 adottato

dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania in esito ad un giudizio

innanzi al Consiglio di Stato conclusosi con sentenza n. 5211/2015 del

16.11.15 di annullamento ex tunc dei decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2

del 17 luglio 2012 di diniego della istanza di riconoscimento della parità

scolastica.

Gli appellanti presentavano la domanda di inclusione nelle graduatorie di

istituto del personale ATA ai sensi del DM 640 del 30.08.2017 (n prot

3543/C7 del 02.11.17) e, sulla base della ritenuta validità dei titoli di qualifica

allegati, venivano dapprima inseriti nella graduatoria di istituto di III^ fascia

per il triennio 2017/2020 degli aspiranti a supplenza del personale ATA –

profili di CS e CO e poi individuati quali effettivi destinatari di una proposta

di contratto a tempo determinato per l’espletamento di mansioni di

collaboratore scolastico presso istituti scolastici statali per l’a.s. 2019/20.

All’esito dei controlli sui titoli, tuttavia, entrambi gli assistiti venivano

depennati dalle graduatorie in applicazione della Comunicazione dell’USR

Veneto del 07.02.20 avente ad oggetto “Personale Ata – graduatorie di circolo

ed istituto – controlli previsti dall’art 7 del DM 640/17 – Titoli di studio

conseguiti presso scuole paritarie.” nella parte in cui è riportato che

“l’IPSEOA – CENTRO STUDI SANNITICO sito in Durazzano (BN) non

era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale per

l’a.s. 2012/2013 come da comunicazione dell’UAT di Benevento.

Con l’ordinanza pronunciata dal Supremo Organo di Giustizia

Amministrativa, considerato che l’istituto scolastico presso il quale i ricorrenti

assistiti dallo studio legale Nemesi hanno ottenuto il diploma di qualifica

professionale è stato riconosciuto paritario con effetto retroattivo, valutato

che ad una delibazione sommaria l’appello sembra assistito da fumus boni

iuris, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata,

accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

Avv Gianluca Corriere