Cerimonia della III Edizione del Concorso Artistico Letterario Nazionale “Antonio Rosmini“

Nella giornata dell’ otto ottobre 2021 si terrà una cerimonia di premiazione questo più nel dettaglio quello che ci sarà nella città di Aversa.

Vi sarà dunque la cerimonia di premiazione della III Edizione del Concorso Artistico Letterario Nazionale “ Antonio Rosmini “, che si terrà Sabato 9 Ottobre alle ore 19 al Chiostro di San Francesco in Aversa.

Il premio letterario per quel che concerne il concorso per vari artisti giovani ma anche di altre età vedrà pertanto impegnati parecchi candidati per la premiazione che vede tra gli altri impegnata l’associazione forense Normanna di Aversa che vede impegnati anche l’avv.to Pasquale Fedele con tutto il suo staff, tenendo presente anche il distanziamento e le varie procedure per quel che concerne il COVID 19