Cerreto FDI “ condanniamo eccessiva spettacolarizzazione ai danni della polizia penitenziaria una delegazione guidata da Cangiano  al carcere di SMCV “

“Condanniamo senza se e senza ma l’eccessiva spettacolarizzazione posta in essere ai danni dei 44 agenti della polizia penitenziaria in servizio a SMCV ai quali veniva stamane notificato un avviso di indagini all’ingresso del carcere con gli agenti che si recavano a lavoro sotto gli occhi dei parenti dei detenuti, cosi’ Marco Cerreto coordinatore provinciale di FDI , appresa la notizia, una delegazione di FDI guidata dal dirigente nazionale Gimmi Cangiano si è recata al carcere di SMCV per portare solidarietà agli agenti e testimoniare , in questo delicato momento la piena vicinanza agli agenti che garantiscono, rischiando ogni giorno la sicurezza delle carceri italiane . Non entriamo nel merito ovviamente delle indagini in corso , ma non possiamo essere sgomenti della modalità con cui dei servitori dello stato vengano trattati, è evidente che le falle e le asimmetrie createsi dalla gestione del Ministro Bonafede producano sempre più danno all’immagine del nostro paese.”