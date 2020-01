Eventi natalizi. Il Sindaco ringrazia le associazioni e la Pro Loco

L’arrivo della Befana ha segnato la fine del programma di eventi dedicati al Natale che hanno animato Cervino in queste festività di fine anno.

La comunità cervinese ha vissuto, in un clima festoso e accogliente, un mese ricco di eventi, rappresentazioni, concerti, degustazioni, animazione, solidarietà; sono stati tanti i momenti culturali offerti ai cittadini, in un’atmosfera natalizia resa più magica dalle luminarie e dagli addobbi luminosi.

“Giunge così al termine il ricco cartellone di manifestazioni messo su dall’amministrazione comunale, con la partecipazione diretta e fattiva delle associazioni, che hanno promosso diversi appuntamenti dall’ Immacolata fino all’Epifania, un programma davvero intenso, molto partecipato. – Lo dichiara il sindaco di Cervino, Gennaro Piscitelli – Un sentito ringraziamento alle associazioni “Cermes for arte e cultura”, “Liberamente ” e “Diapason”, alla Pro Loco e ai gruppi musicali locali. Voglio ringraziare anche tutti coloro che, dietro le quinte, hanno lavorato incessantemente, per la riuscita di queste manifestazioni. Ancora una volta è stato dimostrato che la collaborazione porta frutti positivi.

Il nostro Comune grazie al proficuo lavoro delle tante associazioni diffuse su tutto il territorio, ha stilato un programma natalizio ricco di iniziative ed eventi che hanno fatto sentire a tutti noi il vero spirito del Natale, un calendario di tutto rispetto, per la qualità e la varietà dell’offerta culturale, in grado di intercettare i gusti di tutti. Solidarietà, fratellanza, amicizia, gioia, pace e divertimento il filo conduttore. Ed infine, con il cuore, voglio ringraziare a nome dell’intera amministrazione tutti i volontari che senza badare ad orari hanno lavorato per la riuscita delle iniziative avendo come unico obiettivo il bene comune e l’interesse generale della comunità cervinese. Grazie davvero, avete dimostrato, ancora una volta, che lavorando insieme possiamo fare grandi cose. A tutti i cittadini di Cervino l’augurio di un anno di pace e di serenità per tutte le famiglie”.