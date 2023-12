CERVINO SI PREPARA AL GRANDE EVENTO DI FINE ANNO: IL PRESEPE VIVENTE

Cervino riporta alla luce la Betlemme di duemila anni fa: in scena la prima edizione del Presepe Vivente, promosso e organizzato dal sindaco Giuseppe Vinciguerra e dall’Amministrazione, nella persona dell’assessore allo Spettacolo Rosalinda Razzano, in partenariato con l’Associazione “CerMes For Arte e Cultura”, nella persona del presidente Enzo Razzano, che curerà la direzione artistica del progetto. Il grande evento, fissato nell’unica data di sabato 30 dicembre, sarà presto in fase di preparazione lungo le strade e le piazze del centro storico del Comune, diramandosi per un chilometro nel suo suggestivo e scenografico allestimento. La rappresentazione, resa ancora più realistica dall’antico e caratteristico borgo della cittadina, situata nel cuore della Valle di Suessola, si tradurrà in una fedele rievocazione storica, coinvolgendo i presenti in un’esperienza senza tempo. Il percorso, strutturato su un’area urbana, che da via Toniolo, punto di partenza, si estenderà fino a Traversa Scarani, nella parte alta del paese, sarà attraversato da quaranta postazioni. Dalle ore 18, le arti e i mestieri di un tempo, sapientemente ricostruiti e interpretati da più di duecento figuranti, si susseguiranno, una tappa dopo l’altra, in un itinerario delineato per guidare lo spettatore in uno scenario unico e sorprendente. Cittadini e visitatori si caleranno in un’atmosfera allineata con la vera essenza del Natale, trovando un importante pezzo di tradizione intervallato da sonorità e sapori locali. Saranno presenti artisti noti nel campo della cultura teatrale e musicale, che sapranno valorizzare ulteriormente la manifestazione. Comporranno il parterre di ospiti: Roberto Colella, compositore, polistrumentista e frontman de ‘La Maschera’; Luca Rossi, attore ed esponente, tra i più rappresentativi, della tammorra; Tamborea, gruppo di voci, suoni e danza a vocazione popolare; Suonatori per caso, musicisti e promotori delle radici culturali del Sud Italia; Carla D’Orio, attrice e interprete della sceneggiata napoletana; Annalisa di Pinto, violinista. Lungo il percorso saranno, inoltre, installati stand enogastronomici di prodotti tipici e specialità del territorio, capeggiati dalla riconosciuta professionalità di Sabatino Cillo. L’olio sarà uno dei principali protagonisti del gusto, in un contesto produttivo riconosciuto, oramai, su larga scala per la qualità certificata. È prevista una quota simbolica di accesso, pari a 3,00 euro, comprensiva di un calice di vino. Sarà possibile acquistare il ticket online, sul sito ufficiale presepeviventecervino.it, tramite i canali social o in loco, presso la biglietteria.