CESA – Avviso bonus idrico 2020 per gli utenti in condizioni di disagio economico-sociale

CESA – È stato aperto al Comune di Cesa il bando per partecipare, anche quest’anno, al bando del Bonus Idrico. Si tratta di una misura, prevista dall’Amministrazione Comunale, che prevede degli sconti sulla fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale.

All’agevolazione potranno accedere tutti i titolari di un contratto attivo di fornitura idrica per “Uso Domestico Residente” ovvero alimentati da un contratto attivo di tipo condominiale residenti nel Comune di Cesa, il cui nucleo familiare sia in possesso di un valore Isee non superiore a € 3.000,00 per nuclei familiari composti da quattro componenti e fino a € 8.000,00 da cinque componenti in poi, oppure da un valore Isee non superiore a € 10.000,00 per nuclei familiari ove è presente un soggetto con invalidità civile ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3.

Le richieste dovranno pervenire al protocollo del Comune entro il 30/06/2020.

Al richiedente sarà comunque riconosciuto il beneficio dal 1° gennaio 2019.

Lo sconto massimo in fattura sarà pari ad € 30,00 per ciascun componente il nucleo familiare e verrà erogato direttamente in fattura per chi ha un contratto proprio di fornitura idrica, mentre la famiglia che vive in un condominio riceverà il bonus in un’unica soluzione dal gestore del servizio idrico. È prevista anche la compensazione dell’importo agli utenti morosi.