“Che cosa vuol dire essere donna? Ed essere uomo?”: Alba de Céspedes torna a interrogare il presente

Caserta. Una domanda semplice solo in apparenza, capace ancora oggi di aprire interrogativi, confronto e dibattito: «Che cosa vuol dire, dunque, essere donna? Ed essere uomo?».

Attorno a questa riflessione ruoterà il nuovo appuntamento della rassegna “Incontro con l’autore” in programma venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18.00 presso Pacifico Libri, a Caserta.

Protagonista dell’incontro sarà “Vorrei trascorrere una domenica da uomo. Scritti sulle donne e il loro ruolo nella società” di Alba de Céspedes, volume pubblicato da Mondadori nella collana Oscar Cult e curato da Olga Campofreda.

A dialogare con il pubblico saranno Olga Campofreda, curatrice del libro, e Fausto Greco, docente di materie letterarie e saggista.

Scrittrice, giornalista e intellettuale tra le voci più significative del Novecento italiano, Alba de Céspedes torna a parlare al nostro tempo attraverso una raccolta di testi dedicati all’identità femminile, all’emancipazione, ai ruoli sociali e alle trasformazioni culturali che continuano a interrogare la contemporaneità.

L’incontro, sostenuto anche dall’Associazione Liberalibri, offrirà l’occasione per riscoprire una voce colta, lucida e sorprendentemente moderna, capace di attraversare le epoche senza perdere forza critica e profondità umana.

«Promuovere libri come questo significa continuare a credere nel valore del dialogo culturale e del pensiero critico», afferma Enzo De Rosa, portavoce di Liberalibri.

«Alba de Céspedes resta una voce necessaria, capace ancora oggi di accendere domande, consapevolezza e confronto», dichiara Achille Callipo, presidente di Liberalibri e libraio di Pacifico Libri.

Ingresso libero

PACIFICO LIBRI

Via Alois 24/26 – Caserta

Tel. 0823 329430

info@pacifico.it

www.pacificolibri.it