Chi comanda Forza Italia a San Nicola la Strada: l’On. Sarro o il Presidente Magliocca

SAN NICOLA LA STRADA – Continuano incessanti le fibrillazioni in tutti i partiti ed i movimenti civici di San Nicola la Strada in previsioni delle prossime elezioni amministrative che a maggio 2020 decreterà se sarà ancora Vito MAROTTA ad essere il Sindaco oppure cederà lo “scettro” ad un nuovo primo cittadino. Mentre un gruppo di seri professionisti ed ex politici del PD, del centrodestra e liste civiche stanno avendo incontri con il Consigliere regionale Gianpiero ZINZI, al fine di trovare un punto di incontro che possa condurli a presentare all’elezione un unico candidato Sindaco condiviso da tutti, in Forza Italia, che, per inciso da anni non esiste più a San Nicola la Strada, si “combatte” una guerra intestina su chi comanda in Città.

Infatti, secondo notizie molto attendibili, da una parte c’è l’Onorevole Sarro che preme affinché il dr. Francesco BASILE sia nominato al più presto quale nuovo Coordinatore cittadino del partito, dall’altra parte il Presidente della Provincia Giorgio MAGLIOCCA che resta fermo sulla sua decisione, che è quella che lo ha portato a nominare Mattia TRIPALDELLA Coordinatore cittadino lo scorso 14 settembre 2019. A distanza di oltre quindici giorni da un incontro, che doveva rimanere chiuso nelle stanze dei bottoni, l’onorevole Sarro non ha ancora ottenuto la nomina del dr. Basile a Coordinatore di FI.

Sembra, addirittura, che alcuni “notabili”, oramai “bruciati” dall’elettorato berlusconiano sannicolese, che li vede come coloro che hanno condotto i “forzisti sannicolesi” ad essere “una specie in via di estinzione”, abbiano fatto telefonate nelle stanze del Senato affinché tutto rimanga come ora. A questo punto una domanda sorge spontanea: a San Nicola la Strada chi comanda in Forza Italia: l’Onorevole Sarro o il Presidente Magliocca? Un fatto è inequivocabile: da settembre ad oggi Mattia Tripaldella non ha ancora aperto una sede del Partito e non ha mai neppure scritto e divulgato un comunicato stampa a firma FI.

Anzi, quando sulle pagine cartacee di un quotidiano casertano venne pubblicata la notizia di una presunta “Crisi tra Marotta e Tripaldella”, intervenne personalmente per negare che ci fosse una crisi fra lui e Marotta. I due, come è noto, fanno parte già prima delle elezioni del 2015 della coalizione che portò all’elezione di Marotta con un insolito “Triumvirato” (PD-NCD-MOVIMENTO STRADE NUOVE). Alla lettura del quotidiano, il Coordinatore cittadino di Forza Italia ci rilasciò personalmente una dichiarazione che smentiva totalmente la notizia giornalistica.

“La notizia che ho appena letto è totalmente falsa” – disse Mattia Tripaldella che, nel prosieguo, aggiunse – “ il nostro rapporto (Partito Democratico-Forza Italia, ndr.) è una posizione politica ed è ben saldo”. Non poteva essere più chiaro di così l’esponente forzista che ci aveva anche annunciato che a breve sarebbe stata aperta una nuova sede di Forza Italia, cosa che non è avvenuta. A questo punto, la posizione politica sannicolese è ben definita, almeno per quanto riguarda i rapporti fra i democratici e gli azzurri di FI. Un connubio che non sarà rescisso da alcuno e per nessun motivo.



I 1.012 voti ottenuti alle comunali del 2015, pari all’8,24 per cento, dal Nuovo Centro Destra (NCD), che annovera fra le sue file anche l’ex Assessore all’Ambiente Domenico Sortino, sono un’autentica manna per il Partito Democratico che può contare su uno “zoccolo duro” di non meno 2.000 voti ai quali aggiungere anche i voti di Sinistra Ecologia e Libertà, Partecipazione Attiva, Democratici per San Nicola, senza dimenticare la lista civica del “Movimento Strada Nuova” che in totale raggiungono (dati elezioni comunale del 2015) circa 3.800 voti.

Una base sulla quale Vito Marotta conta per ottenere un secondo mandato, a meno che i suoi avversari politici non riescano a trovare un punto di sintesi e possano presentare un solo candidato Sindaco “unitario”. Di sicuro, sia l’Onorevole Sarro e sia il Presidente Magliocca sanno benissimo che arrivare in queste condizioni alle elezioni amministrative significa “consegnare Forza Italia nelle mani del Partito Democratico” solo per “un posto al sole” di qualcuno.