Chiusura filiale Banco di Napoli a Caserta, alcuni disagi

Caserta – Ha chiuso una delle filiali tra le più storiche a Centurano (frazione di Caserta) a ridosso di quello che è il parco dei Pini, ossia il Banco di Napoli che si trovava praticamente a ridosso del parco del supermercato.

Il Banco di Napoli che si trovava appunto nella zona di Centurano, ha creato qualche disagio,

La decisione della banca ha spiazzato anche tantissimi residenti creando non pochi disagi o comunque coloro che in qualche modo usufruivano della zona appunto della frazione di Caserta.

Per oltre trent’anni il bancomat al Parco dei Pini ha servito decine e decine di famiglie che lo utilizzavano per prelevare il contante per le loro spese.

Oggi quartieri densamente popolati come quelli di Centurano, Parco Cerasola, ma anche San Clemente, San Benedetto, Falciano e Tredici sono serviti da un unico sportello bancomat che si trova in via Marchesiello e che devono fare qualche spostamento nel caso debbano fare qualche servizio all’interno della Banca.