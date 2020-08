Ciano stende al 120’ il Cittadella, in semifinale ci va il frosinone

Una gara pazzesca quella andata di scena ieri al Tombolato, la squadra di casa parte subito a mille e dopo appena 45 minuti si trova avanti 2-1. La doppietta di Diaw, sembra mettere in cassaforte la semifinale, invece nella ripresa si sveglia il Frosinone. Dionisi prima pareggia la partita e manda così la gara ai supplementari, ma quando tutto sembrava finito per il Frosinone, un bellissimo tiro al volo di Ciano regala la semifinale. Per il Frosinone ora ci sarà la doppia sfida contro il Pordenone