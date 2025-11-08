Ciao Samuele! L’addio al bimbo simbolo della lotta alle malattie rare

Genova. Purtroppo, è venuto a mancare ieri sera, 7 Novembre, presso l’Ospedale Gaslini, in cui era ricoverato, da diverso tempo, per l’aggravarsi della sua condizione clinica, Samuele Marcelli, il bambino di 9 anni, simbolo della lotta alle malattie rare, grazie alla mamma, Giulia, Presidente dell’Associazione “Ascoltami”, nata proprio per tutelare le famiglie con bambini con disabilità, a Vallo di Diano.

A Polla, è stato dichiarato lutto cittadino per lunedì, 15 Novembre, quando si saluterà per l’ultima volta il piccolo eroe, affetto dalla nascita da oloprosencefalia semilombare, che, grazie alla sua forza, alla sua famiglia, composta dalla mamma, Giulia, dal papà, Giuseppe e dal fratello maggiore, Antonello, è diventato un esempio di Coraggio.

L’associazione, nata in favore della sua lotta, e delle lotte di tutti, ha affrontato e, quasi sempre, vinto battaglie per abbattere le barriere architettoniche e mentali.