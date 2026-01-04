Cinemagma VI edizione alla sala Moliere

L’appuntamento settimanale, ogni giovedì, con la rassegna di film indipendenti nella forma breve del cortometraggio, è a ingresso libero su prenotazione

Da giovedì 8 gennaio a giovedì 5 febbraio 2026, torna, come per ogni stagione, nel Teatro Sala Molière di Pozzuoli (in ArtGarage – Via Bognar, 21) diretto da Nando Paone, “Cinemagma”, la rassegna di film indipendenti selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone e giunta alla sesta edizione. Lo scopo dell’iniziativa, presentata dall’Associazione Culturale I Dieci Mondi, è quello di offrire una vetrina ai talenti emergenti del cinema italiano, focalizzando l’attenzione sul formato breve del cortometraggio.

Nelle prime quattro serate, ogni giovedì con inizio alle ore 20.00, saranno presentati, con cadenza settimanale, i 16 cortometraggi selezionati. Tutte le proiezioni saranno accompagnate da dibattiti e interviste con i protagonisti. La cerimonia finale di premiazione è in programma il 5 febbraio 2026.

«Anche in un momento difficile per i Campi Flegrei, a causa del perdurare della crisi bradisismica – racconta Giuseppe Borrone, direttore artistico di Cinemagma – si rinnova l’appuntamento con una rassegna che ha avuto un grande successo nelle precedenti edizioni. È bello aprire l’anno ospitando 16 cortometraggi di giovani registi, prevalentemente della nostra regione, offrendo la possibilità di un confronto diretto con il pubblico, in un clima di cordialità e condivisione che incarna lo spirito autentico del cinema».

Una qualificata giuria di esperti e addetti ai lavori assegnerà il premio al miglior cortometraggio, al miglior attore, alla migliore attrice, intitolato alla memoria di Cetty Sommella, e al miglior montaggio, dedicato a Raimondo Crociani. A valutare le opere in concorso saranno i registi Diego Olivares presidente di giuria, (I cinghiali di Portici, Veleno), Enrico Iannaccone (La buona uscita, La vacanza, Riverbero), e l’attrice Rosalia Porcaro (Il seme della discordia, Ammore e malavita, Mina Settembre). Il premio del pubblico sarà assegnato dagli spettatori presenti in sala, che esprimeranno il loro voto.

“Cinemagma” si affianca ai tradizionali circuiti distributivi, per valorizzare quei film che, per tipologia o specificità artistiche, trovano in questo tipo di iniziative il veicolo ideale per incontrare un pubblico di cinefili o semplici appassionati. Film underground che, come richiamato nel titolo della rassegna, ispirato all’elemento naturale simbolo di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, scorrono sotto la superficie del cinema mainstream, premendo per arrivare a intercettare i loro potenziali destinatari. Il Teatro Sala Molière, ubicato all’interno del centro di arti performative ArtGarage di Pozzuoli, prosegue con questa iniziativa un percorso di ricerca e sperimentazione, avviato con successo attraverso i laboratori di recitazione e la stagione teatrale ospitata presso la struttura.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Priorità d’accesso agli spettatori muniti di abbonamento alla stagione teatrale in corso o di prenotazione, da richiedere scrivendo una mail a cinemagmafestival@gmail.com.