Circa 1.800 i partecipanti all’ “E…StiAMO insieme” dell’Esercito

Caserta, 28 luglio 2026. Si è concluso presso la Caserma “Ferrari-Orsi”di Caserta, sede della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, il campo estivo “E…StiAMO insieme con lo sport”, organizzato dall’ASD Garibaldi in collaborazione con Sport e Salute. L’iniziativa, avviata lo scorso 8 giugno, ha coinvolto, attraverso turni settimanali, circa 1.800 bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni, offrendo loro un’esperienza educativa e ricreativa all’insegna dello sport, della socializzazione e del divertimento.

Il progetto, nato nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Esercito Italiano e Sport e Salute – società dello Stato incaricata dal Governo di promuovere lo sport, l’attività fisica e i corretti stili di vita come strumenti di benessere, inclusione e sviluppo sociale– ha rappresentato un’importante occasione per diffondere tra i più giovani i valori del rispetto, dell’inclusione, della condivisione e del benessere psicofisico.

Nel corso delle settimane i partecipanti hanno preso parte a numerose attività multidisciplinari, giochi di squadra, tornei, momenti di animazione, attività ludico-ricreative e lezioni in piscina, seguiti da coach ludico-sportivi qualificati e dal personale militare della Brigata, che ha garantito costante supporto organizzativo e assistenza durante tutte le attività.

La cerimonia conclusiva, presieduta dal Generale di Brigata Francesco Ferrara, Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, ha visto la partecipazione di una delegazione di Sport e Salute guidata dalla dottoressa Chiara Cacchi, di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione Caserta, del Presidente della Juvecaserta2021, Francesco Farinaro e di tutte le associazioni sportive aderenti all’iniziativa, il cui qualificato contributo ha concorso alla piena riuscita dell’evento.

Nel corso del proprio intervento la Dott.ssa Cacchi ha espresso il ringraziamento di Sport e Salute all’Esercito Italiano e, in particolare, alla Brigata bersaglieri “Garibaldi”; per il determinante contributo offerto nell’organizzazione dell’iniziativa, sottolineando come il successo del Campo rappresenti un esempio concreto di collaborazione istituzionale capace di generare opportunità educative, sportive e sociali per il territorio.

Con questa iniziativa la Brigata bersaglieri “Garibaldi” conferma ancora una volta il proprio impegno a favore della comunità, promuovendo attività che rafforzano il legame tra l’Esercito e il territorio e contribuiscono alla crescita dei giovani attraverso i valori dello sport, dell’educazione e della solidarietà.