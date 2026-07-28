Vigili del Fuoco al lavoro su più fronti tra maltempo e malori

È stata un’altra giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta quella del 27 luglio. Dopo una notte caratterizzata da molti interventi per il maltempo, le squadre del Comando sono state impegnate nel corso della giornata in ben 24 interventi di soccorso tecnico urgente di diversa natura.

Due interventi più significativi:

il primo si è verificato intorno alle ore 16:00 in via Santella nel comune di Marcianise, dove la squadra del locale distaccamento, supportata da un’autobotte della sede centrale, è intervenuta per un incendio auto all’interno di un box auto. L’ambiente piccolo e la scarsa visibilità hanno reso le operazioni di spegnimento particolarmente difficoltose.

Successivamente, verso le ore 19:45, la squadra della sede Centrale del Comando, insieme al nucleo SFA ( Soccorritori Fluviali Alluvionali) di Caserta, è intervenuta nel comune di Bellona, in localita Triflisco , per soccorrere un uomo di 41 anni che , dopo essersi tuffato nelle acque sorgive del posto, presentava chiari sintomi di malessere.

Purtroppo dopo aver recuperato e consegnato l’uomo alle cure del 118 presente sul posto con la squadra rianimativa, il personale medico non poteva fare altro che constatarne il decesso.

L’intensa attività operativa svolta in questi giorni testimonia il costante impegno dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta nel garantire il soccorso e la sicurezza del territorio, anche in situazioni particolarmente complesse e gravose.

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