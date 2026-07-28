Prima domenica di agosto: ingresso gratuito all’Anfiteatro Campano

Domenica 2 agosto torna l’appuntamento con la domenica al museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali. Per l’occasione, la Direzione regionale Musei nazionali Campania, in collaborazione con la Direzione dell’Anfiteatro Campano, apre gratuitamente al pubblico uno dei più straordinari monumenti dell’antichità, simbolo della storia e dell’identità del territorio. I visitatori potranno ammirare il maestoso Anfiteatro Campano, secondo per dimensioni solo al Colosseo, insieme al Museo dei Gladiatori, immergendosi in un percorso che racconta la grande tradizione spettacolare dell’antica Capua e il fascino di un luogo che continua a custodire testimonianze uniche della civiltà romana.

“La prima domenica del mese rappresenta un’importante occasione per avvicinare un pubblico sempre più ampio al nostro patrimonio culturale. Aprire gratuitamente le porte dell’Anfiteatro significa invitare cittadini, famiglie e turisti a vivere un’esperienza di conoscenza e di emozione, riscoprendo un sito che racconta la storia del territorio e il valore universale del nostro patrimonio. Rendere la cultura accessibile è il primo passo per costruire una partecipazione sempre più consapevole e condivisa”, così Antonella Tomeo, direttore dell’Anfiteatro Campano commenta l’apertura.

L’iniziativa conferma l’impegno della Direzione regionale Musei nazionali Campania e della Direzione dell’Anfiteatro Campano nella promozione della fruizione del patrimonio culturale, favorendo occasioni di incontro tra il pubblico e uno dei luoghi più rappresentativi dell’archeologia italiana.

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