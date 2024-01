Ciro Stavolo nuovo direttore sanitario a Maddaloni e San Felice

Maddaloni – il 2024 inizia carico di aspettative e di novità per l’ospedale di Maddaloni. Nella giornata di ieri c’è stato il passaggio di consegne ufficiale tra Patrizia Vestini, direttore sanitario dimissionario e Ciro Stavolo, nuovo direttore sanitario facenti funzioni fino all’espletamento del concorso che individuerà il direttore sanitario definitivo dei nosocomi di Maddaloni e San Felice e Cancello. Il dotto Stavolo, di origini napoletane, con vasta esperienza in radiologia e con la specializzazione in igiene, dirige già da giugno 2022 i reparti di radiologia dei due ospedali di cui oggi si trova anche a svolgere il ruolo di direttore sanitario. In questi pochi mesi si è fatto conoscere e stimare da colleghi, personale sanitario e pazienti per le sue competenze, la sua professionalità e la sua grande umanità. Grazie a lui i reparti di radiologia hanno migliorato ed implementato il servizio che offrono sul territorio, tornando ad essere punto di riferimento e un tassello importante per la riapertura definitiva dell’ospedale.

Dirigere ben due ospedali sarà per lui una sfida entusiasmante quanto complessa, in linea con il suo stile risolutivo nell’affrontare le questione e risolvere i problemi.

Ricordiamo che già da questo mese l’ospedale di Maddaloni è interessato da una serie di lavori per il nuovo pronto soccorso e per la messa in sicurezza antisismica della struttura.

Quindi in bocca al lupo. Siamo certi che la sua squadra è la comunità saprà supportarlo al meglio affinché si concretizzino una serie di risultati a vantaggio della sanità pubblica di cui tutti noi beneficieremo.