CISAS CAMPANIA; “ARRESTI IN AUMENTO”

CASERTA – Mala politica, da registrare ancora arresti. A seguito di ulteriori raffiche di arresti e denunce riguardanti esponenti politici della Campania, la Segreteria Regionale della Cisas invita i vari partiti a prendere apertamente le dovute distanze dagli interessati.

A tale proposito, la Cisas – pur essendo da sempre estranea alla politica – fa presente che, in futuro, l’Organizzazione sindacale inviterà i propri aderenti a non votare quei partiti, che non allontaneranno ufficialmente i personaggi moralmente inidonei a gestire la cosa pubblica.