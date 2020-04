CISAS: “L’accesso agli uffici postali è difficile per gli utenti”

CASERTA – Contrariamente alle Banche l’utenza che usufruisce dei servizi offerti dalle Poste è di età avanzata. E, come tale, non può aspettare ore in mezzo alla strada nella speranza di poter entrare negli Uffici Postali, se funzionanti e se hanno i soldi, spesso insufficienti alle richieste”. Ad affermarlo è il Sindacato della CISAS che prosegue: “Fermo restando la salute dei dipendenti postali, gli sportelli dovrebbero funzionare col pubblico all’interno degli uffici e non in fila all’esterno, esposti anche a scippi ed aggressione.

La Cisas, ancora una volta, chiede l’apertura di tutti gli Uffici Postali della provincia, non solo una parte di essi ed anche la regolare distribuzione della corrispondenza che non arriva regolarmente essendo affidata addirittura a ditte esterne.

Già prima dell’epidemia era difficile accedere agli sportelli postali, ora è addirittura un dramma il tentare di accedere agli sportelli anche se accolto dal personale postale sempre attento è disponibile verso le persone anziane, che spesso non sono in grado di riempire i moduli richiesti.

La Cisas chiede anche una migliore organizzazione degli uffici postali in occasione del pagamento delle pensioni del prossimo mese di Maggio.