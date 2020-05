CISAS: “Lavoratori agricoli solo per truffare l’Inps”

CASERTA – Si continua, da più parti, ad affermare che mancano i lavoratori agricoli italiani per cui necessita utilizzare i braccianti agricoli stranieri, che sono in Italia lavorando al nero. Eppure in Italia, nota la Confederazione Cisas, vi sono centinaia di migliaia di lavoratori agricoli italiani, che percepiscono ogni anno la indennità di disoccupazione, anche con allattamento se trattasi di donne lavoratrici. I Centri per l’impiego provvedono a registrare le assunzioni senza mai far notare le varie incongruenze ed anomalie agli Uffici competenti.

“Questo avviene” – afferma la Cisas – “maggiormente in zone particolari dell’aversano, come spesso accertato dalla Guardia di Finanza. Stranamente, i funzionari dei Centri per l’Impiego, Inps ed Enti interessati non si accorgono mai delle anomalie e delle truffe, se non dopo gli interventi della Guardia di Finanza.

Al fine di contrastare il fenomeno malavitoso e le truffe da parte di falsi lavoratori e di aziende agricole malfamate, la Cisas ritiene necessario un maggior controllo da parte degli Organi di Polizia nonché dell’Inps e dell’Ispettorato del Lavoro, che dovrebbero maggiormente agire per evitare le rituali truffe per assunzioni di falsi lavoratori agricoli italiani.

È molto strano” – afferma la Cisas – “che esistono numerosissimi agricoli italiani solo per l’indennità di disoccupazione, ma non anche per un vero lavoro. È questo un fenomeno che va seguito anche per evitare le migliaia di truffe che regolarmente si verificano.