Clima organizzativo nel lavoro pubblico: grande partecipazione al convegno UIL FP Caserta a Sessa Aurunca

Si è svolto ieri, 20 maggio 2026, a Sessa Aurunca il convegno promosso dalla UIL FP Caserta dedicato al tema del clima organizzativo nel lavoro pubblico. L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, dirigenti pubblici, professionisti, operatori del settore sanitario e amministrativo, oltre a numerosi delegati sindacali provenienti dal territorio sessano e dall’area circostante.

Tra i presenti figuravano il consigliere regionale Gennaro Oliviero, il sindaco di Sessa Aurunca Lorenzo Di Iorio e il segretario regionale di Azione Luigi Bosco.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto su una questione sempre più centrale nel mondo delle pubbliche amministrazioni e della sanità pubblica: la qualità degli ambienti di lavoro, il benessere psicofisico dei dipendenti, la valorizzazione delle professionalità e l’impatto che il clima organizzativo produce sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Nel corso dei lavori si sono alternati interventi di carattere scientifico e tecnico a testimonianze personali e professionali che hanno suscitato attenzione e partecipazione tra i presenti. Un confronto concreto e partecipato che ha consentito di affrontare il tema non soltanto dal punto di vista teorico e organizzativo, ma anche attraverso le esperienze vissute quotidianamente nei luoghi di lavoro pubblici.

Il segretario generale della UIL FP Caserta, Domenico Vitale, ha sottolineato l’importanza di portare un tema così attuale in un territorio spesso considerato periferico rispetto ai grandi dibattiti pubblici.

«Abbiamo voluto portare un tema così delicato e moderno in un territorio troppo spesso considerato periferico rispetto ai grandi dibattiti pubblici, ma che invece possiede energie, professionalità e sensibilità straordinarie. La grande partecipazione registrata dimostra che esiste un forte bisogno di ascolto, confronto e condivisione», ha dichiarato.

Vitale ha poi aggiunto:

«Il clima organizzativo non è un argomento astratto o teorico: significa tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, prevenzione del disagio, qualità delle relazioni umane e, conseguentemente, migliore qualità dei servizi resi ai cittadini. Come UIL FP continueremo ad investire su questi temi con serietà, competenza e presenza costante sui territori».

Nel corso dell’iniziativa è stata inoltre valorizzata la squadra dei rappresentanti sindacali della UIL FP Caserta attivi nell’area di Sessa Aurunca e del comprensorio: Barbara Andreoli e Brigida Sessa per il comparto sanità, Antonio Gammardella per il Comune di Sessa Aurunca. Figure indicate come punto di riferimento quotidiano per i lavoratori e presidio sindacale costante sul territorio, impegnate nella tutela dei diritti, nell’ascolto delle problematiche e nella costruzione di relazioni sindacali improntate alla responsabilità e alla concretezza.

La UIL FP Caserta ha infine espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, ringraziando relatori, istituzioni, partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della giornata di confronto, definita un momento significativo per il territorio e per il dibattito sul futuro del lavoro pubblico.