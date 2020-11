CLP Caserta, mercoledì 25 novembre c’è Sciopero Nazionale di 4 ore

In CLP finalmente uno sciopero dei lavoratori per rivendicare i propri diritti.

Mercoledì 25 novembre, infatti, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, i lavoratori del trasporto pubblico

locale di Caserta si asterranno dal servizio per aderire allo sciopero nazionale della USB, in cui, tra

l’altro, si chiede il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro e

l’adeguamento delle normative sulla sicurezza anti-Covid per la tutela della salute dei conducenti

degli autobus, in particolare, ad una porta.

E’ importante evidenziare come in CLP ci sia da tempo un clima di tensione tra Azienda e

maestranze, troppo spesso mascherato da Organizzazioni Sindacali silenti, poco attente e talvolta

complici di un atteggiamento che, negli anni, ha tolto i diritti più elementari ai lavoratori ed h a

fornito un pessimo servizio ai cittadini.

Un’Azienda colpita da interdittiva antimafia già al momento dell’affidamento (8 anni fa) e tuttora

in Amministrazione Straordinaria, commissariata da oltre 6 anni, attraverso un avvicendamento di

più Commissari, in cui trasparenza e pari dignità sono inesistenti, nonostante i fondi per la gestione

privata siano pubblici.

Una responsabilità a cui la Regione Campania, anche in vista delle prossime gare per l’affidamento

dei chilometri minimi, non può sottrarsi, ed in cui l’Unione Sindacale di Base intende far luce per la

tutela del lavoro e del diritto alla mobilità per i cittadini.

Chiediamo alla cittadinanza di sostenere le nostre ragioni e agli operatori dell’informazione di dare

una corretta e paritaria copertura mediatica al nostro Sciopero e chiediamo alla CLP una

interlocuzione nel merito delle problematiche aziendali sollevate e non ancora affrontate.

Per tutte queste ragioni chiediamo ai lavoratori di scioperare compatti!!!

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020 SCIOPERO DI 4 ORE

– DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 –

INSIEME AI LAVORATORI DELLA SCUOLA E DELLA SANITÀ