Clp : “ De Luca intervenga con immediatezza”

“La Clp, con la complicità delle OO.SS , perde il pelo ma non il vizio ! I lavoratori anziani messi in Cassa Integrazione ( Fondo Bilaterale di Solidarietà) allo stato (19 Maggio 2020)non hanno ancora visto una lira di integrazione e come se non bastasse non li ha fatto neanche girare!

Ma i Commissari che guardano?

Non oso pensare che siano dei “burattini” strapagati dalla regione, con il compito di figuranti …

L’ Assessore ai Trasporti della Regione, se non vuole essere ricordato come “ l’assassino ” dei trasporti nel casertano …, intervenga con immediatezza …

Noi non molleremo, denunceremo alla procura detti comportamenti.”

Queste, alcune, dure parole che il sindacalista Carlo Giordano affida ad un post del suo profilo Facebook per sollevare l’attenzione sulla vicenda che vede ancora una volta chiamata in causa la Clp e la questione Trasporti Pubblici a Caserta.

Intanto con una nota le OO.SS. diffidano le aziende esercenti a Caserta e Provincia a riprendere il servizio al 100%, come previsto dall’Ordinanza n. 48 della Regione Campania del 17 Maggio 2020, e di conseguenza far rientrare in servizio i lavoratori.

Qui di seguito l‘ordinanza n.48 /2020 della Regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

2. Disposizioni in tema di trasporti.

2.1.Con decorrenza dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, ferme restando le misure

statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova

programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:

– per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea

è disposta la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in

ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando

nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;

2.3.E’ fatto obbligo alle aziende di trasporto di assicurare l’esecuzione delle misure disposte

con la presente ordinanza e di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei

servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su

ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.

2.4 E’ fatto altresì obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di

osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione

individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate

dall’Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.