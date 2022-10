Club storico normanno/Riuscitissimo il raduno di auto e moto d’epoca

Aversa-Si è svolta domenica 16 ottobre dalle ore 9.00, a via Roma ad Aversa, la seconda edizione del raduno di auto e moto d’epoca organizzato dall’associazione “Club Storico Normanno”, nato dall’idea di appassionati di veicoli d’epoca di Aversa e dell’agro.

La manifestazione suscitò già un grande entusiasmo lo scorso anno, cioè durante la prima edizione, e anche quest’anno hanno partecipato in tantissimi all’evento. Soddisfatto di questo successo il presidente, il dottor Vincenzo Toscano, che ha ricordato come “l’associazione sia esclusivamente motivata dalla passione e dall’interesse di tutti i componenti del club per le vetture d’epoca e che la prossima edizione sarà ancora più ampia”. Compongono il direttivo del Club Storico Normanno , il dottor Bernardo Mercurio; in qualità di vicepresidente, il Comandante Colonello, Valentino de Simone; il Prof Giuseppe Amandola; il Dottor Fulvio Golia; il dottor Francesco Tempra e Nicola D’alesio. Quest’anno l’evento è stato caratterizzato dalla partecipazione di una madrina d’eccezione, l’avvocato Maria Diomaiuta.

Ampia la partecipazione da parte dell’amministrazione. Presente il Sindaco Alfonso Golia, ma anche di tanti altri componenti dell’amministrazione tra cui Roberto Romano, Giovanni Innocenti, Mariano Scuotri e Federica Turco. In particolare il primo cittadino ha ricordato l’importanza di una recente delibera che “ permetterà di occupare durante la manifestazione un tratto più ampio di via Roma, lungo il quale i veicoli potranno essere esposti”. Non poteva mancare l’assessore alla cultura Anna Sgueglia il cui appoggio al progetto è stato totale , per “ l’ importanza che certe iniziative hanno per la valorizzazione del patrimonio culturale”

Hanno preso parte alla manifestazione anche il direttore della Caritas Diocesana, Don Carmine Schiavone e l’onorevole Gimmy Cangiano. Il numero delle vetture esposte quest’anno è stato di gran lunga superiore a quello dello scorso anno (trentasette vetture e oltre quindici d moto). Uno dei pezzi più datati e che ha suscitato un particolare interesse è una Fiat 1500 del ‘47 e qualche motocicletta dello stesso periodo, numerose le autovetture dell’Alfa Romeo. Ad attirare l’attenzione dei visitatori sono state anche auto di particolare valore storico e collezionistico.

FOTO