Compagnia trasporti pubblici Caserta/ riunione in regione Campania

Caserta– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato Ctp servizi trasporti provincia di Caserta

“Ieri si è tenuta una riunione in regione Campania relativamente alla tematica del servizio CTP nella provincia di Caserta.

La Regione Campania ha rappresentato che, a seguito dell’efficientemente effettuato con le risorse messe a disposizione dallo stesso ente, si sta raggiungendo l’obiettivo di ripristinare il servizio nella misura dell’80%, soglia minima come obiettivo primario e da incrementare prossimamente fino al 100%, anche con l’inserimento di personale interinale.

La CTP, a sua volta, ha illustrato quelle che dovrebbero essere le prospettive future, in particolare riguardo al piano di rilancio aziendale, allo sblocco delle indicizzazioni da definire solo nel percorso giuridico di erogazione che consentirà, evidentemente, il ritorno alla normalità aziendale.

La Società CTP ha voluto ringraziare pubblicamente i lavoratori che, in questa fase emergenziale, si sono sacrificati sottoponendosi ai trasferimenti da Arzano presso gli impianti di Teverola e Pozzuoli.

Regione e azienda si sono impegnate a monitorare e lavorare, in generale, per il rafforzamento di tutto il servizio CTP.

Si è così assicurato un trasporto soddisfacente, in un’area del Litorale Domitizio, dove i cittadini da tempo lamentavano e denunciavano, a giusta ragione, un servizio scadente e che sono state in diverse occasioni, anche dalle parti sociali, alla stessa Regione Campania.

Caserta 17/06/2020

Segreterie Provinciali

Filt Cgil Fit Cisl Uilt Uil

A. Lustro P. Federico V. Sperlongano”