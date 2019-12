Comunali 2020, Forza Italia San Nicola chiarisce: “Non sosterremo mai un candidato del PD”

SAN NICOLA LA STRADA – All’indomani della pubblicazione del nostro articolo uscito lunedì, 16 dicembre 2019, e relativo alla notizia che dava per avvenuto l’accordo politico fra la sezione di Forza Italia di San Nicola la Strada ed il Partito Democratico di Marotta – Esposito in vista delle elezioni amministrative della primavera 2020, abbiamo appreso, tramite la pagina ufficiale di Forza Italia di San Nicola la Strada, la presa di posizione, NETTA ed INEQUIVOCABILE, che i forzisti sannicolesi NON SOSTERRANNO MAI un candidato di centro-sinistra.



Ecco, di seguito, il testo apparso sulla pagina ufficiale di FI: “Vogliamo chiarire a tutti gli elettori veri di FI che il nostro club non sosterrà mai un candidato di centro sinistra”. Quest’annuncio tranquillizzerà gli elettori moderati del centro-destra che già nel 2015 vennero “gabbati”, ovvero presi per i fondelli, tanto è vero che la sezione sannicolese di FI non si presentò alle elezioni, ma un “Manipolo di transfughi” sostennero comunque la coalizione di sinistra del PD di Marotta-Esposito, contribuendo così a far trionfare la sinistra in Città.



Di fronte all’annuncio ufficiale che FI non sosterrà alcun candidato di centro-sinistra, sorgono spontanee alcune riflessioni: 1°) il coordinatore cittadino di FI, Mattia Tripaldella, ha sempre sostenuto che la coalizione di FI con Marotta è forte e senza tentennamenti, di fronte alla sconfessione appena avuta dal Partito azzurro, dovrebbe prendere in esame, senza se e senza ma, l’unica possibilità che gli rimane pur di sostenere Marotta: DARE LE DIMISSIONI IRREVOCABILI da FI; 2°) lo stesso discorso vale anche per l’ex sindaco pro-tempore di FI, Pasquale Delli Paoli, e Domenico Sortino che sono andati presso i vertici provinciali del partito a caldeggiare vivamente l’adesione alla coalizione del Sindaco uscente sotto le insegne di Forza Italia.

L’unica possibilità che resta loro è quella di preparare una LISTA CIVICA tutta loro ma senza i simboli di Forza Italia.