Comunali 2020: potrebbe essere Rosario Feola, il giovane che unisce il centrodestra a San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Nel calderone dei papabili candidati sindaco del Centrodestra ci sono finiti proprio tutti, anche chi oggi siede tra i banchi della maggioranza, mettendo in discussione l’operato dell’attuale sindaco Marotta. Quotidianamente leggiamo di papabili sindaci vecchi e nuovi.

Da quel Nicola D’ANDREA, che è stato molto vicino ad Enzo BATTAGLIA, ma che mai ha perso la speranza di sfidare il sindaco uscente, fino ad arrivare ai pascarelliani Pio Vincenzo FEOLA e Vincenzo RUSSO SPENA, passando per il Presidente del Consiglio Avv. Fabio SCHIAVO, che si dice essere vicino ad Alfonso LETIZIA, e l’ex AN, passato poi al PD, che gli aveva assicurato la candidatura a Sindaco Lello NARDUCCI, che sfidò l’attuale coordinatore occulto di FI Pasquale DELLI PAOLI, il quale oggi starebbe sognando di scalare la vetta comunale con la figlia Miriam e l’attuale assessore Lucio BERNARDO, senza mai dimenticarci del Presidente dell’Ordine degli Infermieri Gennaro MONA, e la lady di ferro Eligia SANTUCCI, che sarebbe pronta alla sfida.

In questo polpettone di nomi, immaginari o reali pretendenti allo scranno di Sindaco di San Nicola la Strada, nessuno sarebbe in grado di raccogliere il consenso di tutti perché i candidati sono troppi e non raggiungerebbero il quorum per “scalzare” l’attuale primo cittadino dallo “scranno” di sindaco.



Noi, invece, proviamo a pensare controcorrente, ragionando di fantapolica, perché di questo si tratta. Ci siamo immaginati un nome giovane, che allo stesso tempo abbia accumulato abbasta esperienza da poter essere pronto sin da subito a raccogliere una città, che francamente parlando, sembra viaggiare con il freno a mano tirato.

Il nome, secondo la nostra immaginazione, sarebbe quella del giovane Rosario FEOLA. Ha buoni rapporti con la maggior parte dei sopracitati, sicuramente giovane vista l’età e gode della stima dei vertici provinciali di Forza Italia avendo collaborato a più riprese con diversi candidati sia alle regionali di cinque anni fa che alle ultime elezioni parlamentarie e che oggi sembra essere molto vicino alla sfera dell’On. Carlo SARRO. Da sempre critico nei confronti dei vertici locali del partito azzurro e sempre critico nei confronti dell’amministrazione Marotta. Volendo giocare con l’immaginazione chissà che quello che oggi consideriamo fantapolitica non si trasformi in realtà domani? Quel che certo è che il centrodestra non ha un degno rappresentante in grado di impensierire sufficientemente il Sindaco Marotta.