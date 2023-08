Comune di Casagiove in difficoltà per recapito avviso Tari e altri tributi

Il Comune di Casagiove negli ultimi giorni è stato oggetto di notevoli lamentele da parte di numerosi cittadini i quali si sono visti recapitare avvisi di pagamento TARI già correttamente pagati.

Purtroppo questa è una storia che si ripete da qualche anno anche per altri tributi ed il costo per risistemare il disservizio ricadrà – inevitabilmente – sulle casse del comune.

Difatti l’invio delle raccomandate, senza contare i costi da sostenere per la registrazione dei pagamenti con il personale dimezzato a causa delle ferie saranno tutte a carico dell’amministrazione.

In merito, il dirigente Michele Paone commenta che dopo aver visualizzato il sistema informatico non risultano pagate le rate in oggetto.

Ci si pone il quesito – a questo punto – se non sia il sistema informatico in dotazione ad essere obsoleto nel controllare i pagamenti dei tributi.