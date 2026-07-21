Nuove opportunità per il settore panificazione. UNIPAN entra in CIDEC

COMUNICATO STAMPA

L’associazione fondata nel 2004 confluisce nella Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti.

Dopo oltre vent’anni di attività al servizio della panificazione artigianale, UNIPAN entra ufficialmente a far parte della CIDEC – Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, dando vita a un importante percorso di integrazione che rafforza la rappresentanza del comparto e amplia le opportunità di tutela, formazione e sviluppo per le imprese del settore.

Fondata nel 2004, UNIPAN si è distinta per il costante impegno nella valorizzazione della cultura del pane, nella formazione professionale e nella difesa della qualità delle produzioni artigianali. Tra i risultati più significativi figurano il ruolo svolto nella promozione della legge regionale della Campania sulla tracciabilità del pane e l’istituzione di un tavolo permanente dedicato alla panificazione.

L’ingresso nella CIDEC rappresenta oggi una naturale evoluzione di questo percorso, con l’obiettivo di rafforzare la voce dei panificatori italiani all’interno di una delle principali organizzazioni di rappresentanza delle imprese del commercio e dell’artigianato.

“Quella che annunciamo oggi non è la conclusione di un’esperienza, ma l’inizio di una nuova fase di crescita e di maggiore rappresentatività”, dichiara Domenico Filosa, Presidente di UNIPAN. “Abbiamo scelto di confluire in CIDEC perché crediamo nella forza delle aggregazioni e nella necessità di costruire una rappresentanza sempre più autorevole per il mondo della panificazione. Porteremo in questa nuova casa il patrimonio di competenze, relazioni e valori maturato in oltre vent’anni di attività, continuando a promuovere la qualità, la formazione dei giovani e la tutela del pane artigianale italiano”. Filosa sottolinea inoltre come il settore abbia bisogno di affrontare unito le sfide legate all’aumento dei costi, al ricambio generazionale, all’innovazione e alla sostenibilità. “Il pane rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra cultura alimentare. Per questo è fondamentale costruire una rete nazionale capace di dialogare con le istituzioni e di sostenere concretamente le imprese che ogni giorno mantengono viva questa tradizione”.

Soddisfazione viene espressa anche dal Presidente Nazionale CIDEC, Pietro Storia, che accoglie con favore l’ingresso di UNIPAN nella Confederazione. “L’adesione di UNIPAN rappresenta un importante valore aggiunto per CIDEC. Accogliamo una realtà che in questi anni ha saputo distinguersi per competenza, serietà e capacità di rappresentare un settore strategico come quello della panificazione artigianale. La nostra Confederazione continua così a crescere, rafforzando la propria presenza nei comparti produttivi che costituiscono il cuore dell’economia italiana”. Il Presidente Storia evidenzia inoltre come l’obiettivo della Confederazione sia quello di offrire alle imprese servizi sempre più qualificati e una rappresentanza forte nei confronti delle istituzioni. “La tutela delle piccole e medie imprese passa attraverso organizzazioni capaci di ascoltare i territori e costruire proposte concrete. Con l’ingresso di UNIPAN rafforziamo ulteriormente il nostro impegno a favore delle imprese del settore alimentare e dell’artigianato, promuovendo formazione, innovazione, semplificazione amministrativa e valorizzazione delle eccellenze italiane”.

Con questa integrazione prende avvio una nuova stagione di collaborazione, che consentirà di mettere a sistema le competenze maturate da UNIPAN con la forza organizzativa e istituzionale della CIDEC, creando nuove opportunità per migliaia di imprese della panificazione e contribuendo alla salvaguardia di un patrimonio economico, culturale e sociale che rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy.