“Con il cuore” nel nome di Francesco, per aiutare i fratelli più bisognosi. Inviamo un SMS al 45515 e doniamo 2 euro o più

Questo anno “Con il Cuore” si rivolge alle persone sole e le famiglie in difficoltà a causa del Corona Virus. Sono in tanti a bussare ai conventi francescani per chiedere aiuto. Per questo abbiamo affiancato ai progetti internazionali un grande progetto dedicato al nostro Paese, a chi è in difficoltà a seguito dell’emergenza pandemica che ha reso i poveri più poveri togliendo la speranza a coloro che già non avevano nulla o quasi. Famiglie con bambini piccoli, anziani e persone sole o malate sono coloro che stanno pagando il prezzo più alto: sono i nostri vicini, i nostri conoscenti.

Non perdere l’occasione per tendere loro una mano, puoi già cominciare a sostenere questo progetto con una donazione con un SMS di 2 euro digitando il 45515 oppure #paypal o #bonifico.

In questo periodo di emergenza sanitaria i frati della Basilica di San Francesco d’Assisi hanno creato una realtà – l’ufficio “Con il Cuore” – per aiutare concretamente persone e piccole e piccolissime aziende ed imprese sociali che non sanno come arrivare a fine mese. Chi ne farà richiesta, e sarà idoneo, potrà ricevere un sostegno per sé, per la propria famiglia in stato di precarietà economica o un aiuto per la propria attività a rischio di chiusura.

Per le domande accolte, si procederà con l’erogazione diretta di piccole somme per far fronte alle necessità quotidiane, attraverso azioni proporzionate alle necessità. Compila il form per RICHIEDERE AIUTO. Potrete inoltrare la vostra richiesta entro il 15 luglio 2020.