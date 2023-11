Con la Casertana non ci si annoia a mai. Altra gara spettacolare contro il Francavilla

Continua a vincere la Casertana, la squadra di mister Cangelosi è riuscita a imporsi anche sul campo della Virtus Francavilla. Una gara bellissima che vede però passare in vantaggio i pugliesi con Polidori. Il gol dei pugliesi sembra indirizzate la sfida ma la Casertana non ci sta. In pochi minuti i falchetti prima la pareggiano con Curcio di testa Ed addirittura sempre l’ex Catanzaro di testa porta in vantaggio la squadra rosso blu. La squadra di mister Cangelosi diverte in campo nonostante nel finale di primo tempo verga ripresa da polidori . Nella ripresa l’intensità della gara scende un po’ ma nonostante questo ci pensa Montalto a riportare la Casertana in vantaggio. Una vittoria pesantissima che permette alla Casertana per qualche ora di agguantare il terzo posto in classifica.