Con la musica nel ricordo di Giogió inizia l’anno scolastico del Galilei

Arienzo – Stamattina, lunedì 11 Settembre 2023, alle ore 8:00 ha inizio l’anno scolastico 2023-2024 per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Arienzo. L’accoglienza fatta per gli alunni della scuola secondaria di primo grado ha avuto, quest’ anno, un significato particolare. Oltre all’emozione del primo giorno di scuola, comune a tutti gli studenti, il nostro Istituto, che presenta il percorso di strumento musicale, ha ritenuto doveroso omaggiare la memoria di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista, promessa dell’Orchestra Scarlatti di Napoli, barbaramente assassinato da un adolescente per futili motivi. Il suono della campanella è stato sostituito dal suono del corno, strumento suonato dal giovane Giovanbattista. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Rosa Prisco, ha invitato quindi i suoi studenti ad imbracciare sempre più strumenti musicali e ogni strumento di cultura per poter combattere coloro che purtroppo imbracciano ancora armi.

Gli studenti hanno ricevuto il messaggio augurale dell’Assessore all’istruzione Maria Grazia d’Agostino, la quale ha espresso i suoi migliori auspici per un anno scolastico proficuo e ricco di iniziative.

La Dirigente ha poi invitato tutti gli alunni a mettere nei propri zaini tre accessori indispensabili alla propria crescita scolastica e personale: la curiosità, per non perdere mai la voglia di sapere e di conoscere cose nuove; l’entusiasmo, perché tutte le iniziative intraprese con entusiasmo e con piacere restituiscono i migliori risultati; e la fiducia, la fiducia nei docenti e nella scuola tutta, perché in loro troveranno gli adulti di riferimento che li accompagneranno nel loro sviluppo personale e sociale.

Ha così inizio l’anno scolastico, con la composizione delle classi prime e con iniziative d’accoglienza strutturate e mirate a promuovere la conoscenza tra gli alunni, con i docenti e familiarizzare col nuovo ambiente scolastico.

Buon anno scolastico 23/24 a tutti voi!