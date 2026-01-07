Concerto dell’Epifania. A Napoli la 31esima edizione

Articolo e foto di Luigi Buonincontro.

Si è svolto dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli il 31° Concerto dell’Epifania, con la regia di Claudia De Toma e la produzione esecutiva per la Rai di Cristina Ambrosi.

Sul palco si sono alternati Anastasio, Antonino, Marco Armani, Rita Ciccarelli, Chiara Civello, Sal Da Vinci, Raphael Gualazzi, Fausto Leali, Mafalda Louro, Mavi, Sonia Mosca, Greg Rega, Andrea Sannino e Settembre, accompagnati dall’Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino, con la partecipazione dei coristi dei Flowin’ Gospel.

La serata è stata condotta da Arianna Ciampoli, mentre Pino Strabioli ha curato gli interventi narrativi. La direzione artistica è stata affidata a Francesco Sorrentino; autore e ideatore della manifestazione è Giuseppe Reale, che ha promosso l’evento sin dalla prima edizione con l’Associazione Oltre il Chiostro odv. La produzione televisiva è stata realizzata dall’Associazione Musica dal Mondo.

Il concerto, ispirato alla festività cristiana dell’Epifania, ha rilanciato un messaggio di pace, richiamando l’invito del Papa a costruire una pace “disarmata e disarmante”. Il programma artistico si è aperto con un omaggio a Napoli, nel 2500° anniversario della sua fondazione, e a Roberto De Simone, con l’esecuzione di Vurria saglire ’ncielo, interpretata da Greg Rega e Sonia Mosca, accompagnati da una coreografia della Neapolitan Contemporary Dance Company.

